В Куба‑Табе реконструируют сквер по программе «Комфортная городская среда»

Территорию увеличат почти на половину, установят новые детские активности, заменят фонари и лавочки… В Куба-Табе реконструируют сквер. Восстанавливают его по госпрограмме комфортная городская среда.
В двухэтажке по улице Центральная усадьба Фатима Хуранова живет уже больше пятнадцати лет. С гордостью показывает на цветущие клумбы. Говорит, ухаживают за ними всем домом. А еще жительница Куба-Табы приглашает в гости, когда строители окончат ремонтировать стоящий рядом парк.
Парк в Куба-Табе возвели восемь лет назад. По федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Сейчас благодаря той же программе появилась возможность зону отдыха увеличить почти на половину.
Рядом оборудуют площадку для воркаута, чтобы жители свободно могли заниматься здесь уличной гимнастикой. Увеличивают и число пешеходных дорожек. Сейчас подрядчики готовят основание для тротуаров. Заверяют, это самый ответственный этап работы.
Когда-то на месте сквера была свалка. Ее расчистили и заложили парк: установили детскую площадку, лавочки, оборудовали фонари, высадили деревья… Но вместить всех желающих парк не мог, потому приняли решение его расширить. В первую очередь убрали давно пришедшие в негодность котельную и водонапорную башню. Правда, одно из сооружений последней оставили. Сознательно.
Радугу – в честь названия сквера, и чтобы у жителей как можно чаще было радужное настроение. На данный момент в Куба-Табе проживает больше трех тысяч человек. За строительством объекта следят, что называется, всем селом.
В парке не только устроят новые зоны для отдыха, но и обновят действующие. Завершить реконструкцию сквера должны к середине сентября. Но в администрации села говорят, уже в этом месяце на восстановленной части проведут праздник для малышей – пенную вечеринку.
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