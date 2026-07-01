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В Нальчике прошло заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в КБР

В Нальчике прошло заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в КБР

01.07.2026 | 13:20
В Нальчике в Доме правительства прошло заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в КБР. В центре внимания прозрачность предстоящих выборов и вопросы социальной адаптации граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. В преддверии голосования в регионе откроют горячие линии и проверят доступность участков для маломобильных граждан. Кроме того, в МФЦ организуют зоны обучения цифровой грамотности, чтобы пожилые люди могли голосовать дистанционно. Особое внимание уделят горным районам – там избирательные участки обеспечат резервными источниками питания. Контроль за ходом избирательной кампании правозащитники ведут совместно с избиркомом республики. Помимо подготовки к сентябрьским выборам, участники встречи обсудили помощь бывшим заключенным и развитие в регионе системы пробации. Эту работу правозащитники ведут совместно с УФСИН, прокуратурой и Общественной наблюдательной комиссией. В завершение встречи Экспертный совет подвел итоги работы за первое полугодие. Участники заседания проанализировали поступающие от граждан обращения и результаты выездных проверок.   https://t.me/vestikbr
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