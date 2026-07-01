В Нальчике прошло заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в КБР

В Нальчике в Доме правительства прошло заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в КБР. В центре внимания прозрачность предстоящих выборов и вопросы социальной адаптации граждан, вернувшихся из мест лишения свободы.
В преддверии голосования в регионе откроют горячие линии и проверят доступность участков для маломобильных граждан. Кроме того, в МФЦ организуют зоны обучения цифровой грамотности, чтобы пожилые люди могли голосовать дистанционно.
Особое внимание уделят горным районам – там избирательные участки обеспечат резервными источниками питания. Контроль за ходом избирательной кампании правозащитники ведут совместно с избиркомом республики.
Помимо подготовки к сентябрьским выборам, участники встречи обсудили помощь бывшим заключенным и развитие в регионе системы пробации. Эту работу правозащитники ведут совместно с УФСИН, прокуратурой и Общественной наблюдательной комиссией.
В завершение встречи Экспертный совет подвел итоги работы за первое полугодие. Участники заседания проанализировали поступающие от граждан обращения и результаты выездных проверок.
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