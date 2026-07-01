Кабардино-Балкария вошла в число победителей всероссийского конкурса «Регион для молодых»

Республика четвертый год подряд получает федеральную субсидию на развитие молодежной политики по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети».
В этом году в КБР запустят более ста проектов с общим охватом около 160 тысяч человек. Главными объектами станут круглогодичные модульные лагеря: туристско-патриотический центр «Казачий хутор» в станице Екатериноградской и центр «Звезда» в поселке Звездном. В сумме они дадут свыше ста жилых мест в современном формате.
Программа охватит патриотическое воспитание, интеграцию участников спецоперации в общественную жизнь и поддержку сельских активистов. Среди ключевых инициатив: проекты «Я – наставник», «Династии Героев», медиацентры и Северо-Кавказский образовательный форум «Я молод. Село».
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