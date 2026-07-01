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В КБР обсудили вопросы репродуктивного здоровья молодежи

В КБР обсудили вопросы репродуктивного здоровья молодежи

01.07.2026 | 13:40
Репродуктивное здоровье молодежи, профилактика заболеваний и поддержка молодых семей. Эти вопросы обсудили в Общественной палате Кабардино-Балкарии. За круглым столом собрались представители профильных министерств, общественных организаций и медицинского сообщества. Главной темой встречи стала оценка репродуктивного здоровья жителей республики и меры по его сохранению. В этом году такое обследование должны пройти свыше ста тысяч жителей Кабардино-Балкарии от восемнадцати до сорока девяти лет. На сегодня план выполнен почти наполовину, причем женщины обращаются к специалистам чаще мужчин. О том, как именно проходят осмотры, говорили участники совещания. Особое внимание ведомство уделяет просвещению молодежи – лекции о половом воспитании и гигиене медики проводят прямо в школах. Еще один шаг направлен на поддержку будущих семей. Чтобы обследование до свадьбы стало доступнее, в региональном минздраве разработали специальный документ. Воспользоваться им можно во время диспансеризации. Женщины проходят УЗИ и лабораторные тесты, а мужчины – комплексные анализы. Если врачи найдут нарушения, пациента направят по индивидуальному пути лечения: от местной поликлиники до ведущих федеральных центров. Народосбережение и поддержка семей остаются ключевым приоритетом страны. Об этом на съезде «Единой России» говорил и Владимир Путин. В Кабардино-Балкарии эту задачу решают через заботу о здоровье жителей. Местная статистика доказывает: диспансеризация спасает жизни. Всего за пять месяцев в республике впервые выявили больше десяти тысяч скрытых патологий. Новая программа проверок репродуктивного здоровья стала следующим шагом. На встрече подчеркнули: региону нужен комплексный подход – от социальной поддержки молодых семей до укрепления традиционных ценностей.   https://t.me/vestikbr
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