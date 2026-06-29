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«Ставропольэнергосбыт» станет единым гарантирующим поставщиком электроэнергии в КБР

«Ставропольэнергосбыт» станет единым гарантирующим поставщиком электроэнергии в КБР

29.06.2026 | 21:40
С 1-го июля на территории республики начнет действовать Единый гарантирующий поставщик электроэнергии. Функции «Каббалкэнерго» переходят к компании «Ставропольэнергосбыт». Процедуру проводят по распоряжению федерального правительства для повышения надежности энергоснабжения региона. В ресурсоснабжающей организации подчеркивают: для населения переход будет максимально незаметным, а все прежние условия сохранятся. Особое внимание – расчетам за предыдущие месяцы. Абонентам, у которых остались долги или, наоборот, сформировались переплаты, придется закрыть эти вопросы с прежним оператором. Изменения коснутся юридических лиц – им предстоит заново заключить договоры. Предприятия и бюджетные учреждения КБР получат персональные уведомления с пошаговым алгоритмом действий. Чтобы переходный период прошел без сбоев, на всю процедуру отводят два месяца: июль и август.   https://t.me/vestikbr
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