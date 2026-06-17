В Кабардино-Балкарии завершилась посевная кампания

По оперативным данным, яровые культуры засеяны на площади более 214 тысяч гектаров, что практически на уровне прошлого года. Основную часть посевов яровых составляет кукуруза на зерно – свыше 130 тысяч гектаров. Остальное приходится на масличные, овощные и кормовые культуры, а также картофель.
В целом структура посевных площадей основных сельскохозяйственных культур сохранилась на уровне предыдущих лет. Сейчас работа аграриев продолжается - посевы яровых культур обрабатывают от вредителей, болезней и сорной растительности.
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