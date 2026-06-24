В Кабардино-Балкарии задержаны дроперы

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность двух жителей г. Нальчика. По имеющимся данным, подозреваемые скупали и перепродавали банковские карты, через которые впоследствии проходили транзакции похищенных мошенническим путем денежных средств.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.
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