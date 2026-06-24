Консервные заводы Кабардино-Балкарии приступили к уборке и переработке зеленого горошка

В Кабардино-Балкарии с каждым днем набирает темпы уборка и переработка зеленого горошка. Общая посевная площадь этой овощной культуры составляет порядка 5 тыс. гектаров, что на уровне среднегодовых значений. На сегодня, по оперативным данным, урожай собран с 900 гектаров.
Выращиванием зеленого горошка в основном занимаются консервные заводы республики, они же и перерабатывают овощ. В текущем году консервированный зеленый горошек производят шесть консервных заводов, которыми на сегодня, предварительно, выработано около 19,5 млн условных банок консервов.
На консервированный зеленый горошек приходится примерно 16% от общего количества плодоовощных консервов, производимых в КБР. В прошлом году производство консервированного зеленого горошка составило 57,5 млн условных банок.
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