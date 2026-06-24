Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Рособрнадзор отклонил идею переноса начала ЕГЭ

Рособрнадзор отклонил идею переноса начала ЕГЭ

24.06.2026 | 11:00
Экзамены пройдут строго по графику. Рособрнадзор отверг идею перенести начало ЕГЭ на более позднее время. Ранее в Госдуме предложили сдвинуть тестирование на два часа и начинать его в полдень – чтобы дать выпускникам выспаться перед экзаменом. В профильном ведомстве инициативу отклонили, подчеркнув, что действующий график в десять утра – оптимальный. Он позволяет завершить даже самые длинные испытания до наступления пиковой дневной жары, которая приходится на период с 12 до 16 часов. Кроме того, утренний старт удобен для персонала пунктов проведения. В Рособрнадзоре добавили: большинство школьников давно привыкли к раннему подъему, а из-за стресса выпускники плохо спят независимо от того, во сколько начинается тест.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных