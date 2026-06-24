Рособрнадзор отклонил идею переноса начала ЕГЭ

Экзамены пройдут строго по графику. Рособрнадзор отверг идею перенести начало ЕГЭ на более позднее время. Ранее в Госдуме предложили сдвинуть тестирование на два часа и начинать его в полдень – чтобы дать выпускникам выспаться перед экзаменом. В профильном ведомстве инициативу отклонили, подчеркнув, что действующий график в десять утра – оптимальный. Он позволяет завершить даже самые длинные испытания до наступления пиковой дневной жары, которая приходится на период с 12 до 16 часов.
Кроме того, утренний старт удобен для персонала пунктов проведения. В Рособрнадзоре добавили: большинство школьников давно привыкли к раннему подъему, а из-за стресса выпускники плохо спят независимо от того, во сколько начинается тест.
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