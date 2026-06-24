Студенты медколледжа КБГУ приняли участие в акции «Время НЕзависимых»

В медицинском колледже КБГУ в рамках Общероссийской акции «Время НЕзависимых», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, сотрудники УНК МВД по КБР встретились со студентами.
В мероприятии приняли участие старший оперуполномоченный по ОВД Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике подполковник полиции Ирина Давыдова и заместитель директора по воспитательной работе колледжа Вероника Атаева.
В ходе встречи обсуждены вопросы предупреждения вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотиков. И.Давыдова напомнила об административной и уголовной ответственности за употребление запрещенных веществ, хранение, изготовление и распространение наркотиков. Особое внимание участники обратили на пагубное воздействие наркотических средств на организм человека.
Ребята приняли активное участие в обсуждении вопросов профилактики наркомании и правонарушений и поддержали проведение акции в республике, сделав фото с хэштегом «Нет Наркотикам».
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