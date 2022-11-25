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В Кабардино-Балкарии выявлено хищение денежных средств при реконструкции объекта культурного значения

В Кабардино-Балкарии выявлено хищение денежных средств при реконструкции объекта культурного значения

25.11.2022 | 11:17
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при выполнении ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного значения «Дом, в котором в 1925-1926 гг. жил и работал над романом «Разгром» Фадеев А.А.», сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Предварительный ущерб от противоправной деятельности составил более 8,2 млн рублей. Следственным отделом по г. Нальчику СУ СК России по КБР возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 327 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 10 лет.
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