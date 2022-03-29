В Кабардино-Балкарии увеличилось производство продукции животноводства

По данным Северо-Кавказстата, в январе-феврале 2022 года в хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии увеличилось производство скота и птицы (на убой в живом весе), молока и яиц. Мяса скота и птицы на убой в живом весе произведено 13,3 тыс.тонн, что почти на 5% превышает объемы производства аналогичного периода прошлого года. Производство молока незначительно превышает прошлогодние объемы января-февраля, и составляет 58,1 тыс.тонн. Яиц за первые два месяца текущего года получено около 24 млн штук, или 103% к январю-февралю 2021 года. «Животноводческие хозяйства работают штатно, обеспечены кормами и ветпрепаратами в необходимом объеме. Численность поголовья сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года. Близится к завершению зимне-стойловый период, уже идёт подготовка к летне-пастбищному сезону содержания скота», - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Мачраил Шетов.