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В Кабардино‑Балкарии усиливают устойчивость трассы «Чегем‑2 — Булунгу»

В Кабардино‑Балкарии усиливают устойчивость трассы «Чегем‑2 — Булунгу»

20.07.2026 | 13:00
Повысить надежность движения в сложных горных условиях… В Кабардино-Балкарии продолжают реконструкцию дороги «Чегем-2 – Булунгу». В настоящее время строители монтируют опалубку для возведения подпорных стен. Это должно обеспечить устойчивость дорожного полотна на крутых склонах и защитить от оползней. Параллельно укладывают асфальт – уже верхний слой. Езда на лошадях здесь скорее дань традиции, чем способ передвижения. Трасса «Чегем-2 – Булунгу» – это 25 километров серпантина, врезанного в скалы. Раньше машины едва могли разъехаться, теперь дорогу расширили и сейчас кладут асфальт. Трасса – как нить, продетая в игольное ушко. Строителям в прямом смысле слова пришлось по сантиметрам отвоевывать у природы участки для новой дороги. Бурная река постоянно подмывает основание, потому в ход идут сложные технические решения. И пока современные технологии побеждают особенности природы. «Чегем-2 – Булунгу» единственная дорога, которая соединяет удаленные села Эль-Тюбю и Булунгу со столицей республики. Раньше значительная часть трассы была покрыта гравием. Это осложняло круглогодичное сообщение и повышало износ транспорта. Капитальный ремонт здесь начали в 22-м году. Особое внимание уделяли инженерным сооружениям: реконструировали девять мостов. Опоры оборудовали в зимний период, пока в реке малый уровень воды. Установили десятки километров освещения: лампы вмонтировали прямо в скалы. Реконструкцию ведут благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте – около десяти единиц техники. Строители уже устроили основание дорожного полотна, смонтировали водопропускные лотки, установили барьерные ограждения. Уложили и нижний слой асфальтобетона. Дорога «Чегем-2 – Булунгу» - это еще и путь к большему числу туристов. Между знаменитыми Чегемскими водопадами – величественным памятником природы Кабардино-Балкарии, и отдаленными селами расположен единственный на Северном Кавказе сертифицированный парадом. Теперь добраться до него можно в разы быстрее. Сейчас строители завершают укладку верхнего слоя асфальта. Чтобы Чегемское ущелье стало еще более привлекательным и востребованным у жителей и гостей республики.   https://t.me/vestikbr
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