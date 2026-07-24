В Кабардино-Балкарии стартовала международная акция «Восхождение на Эльбрус»

В республике стартовала международная спортивная акция «Восхождение на Эльбрус». На базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны России «Терскол» собрались военные делегации из пяти стран, чтобы вместе бросить вызов одной из самых непростых вершин Европы.
Торжественную церемонию открытия международного спортивного мероприятия «Восхождение на гору Эльбрус» начали с возложения цветов к памятнику воину-альпинисту – защитнику Отечества.
На площадке собрались представители руководящего состава Министерства обороны России, Центрального спортивного клуба Армии, органов власти Кабардино-Балкарии, а также военные делегации из России, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Марокко. Гости обратились к участникам восхождения с напутственными словами.
Церемонию открытия продолжила концертная программа. На импровизированной сцене выступали танцевальные коллективы и исполнители республики.
Перед предстоящим восхождением участники экспедиции прошли комплекс обязательной предстартовой подготовки, включая акклиматизацию, полный инструктаж по требованиям безопасности в высокогорье и медицинский осмотр.
В составе военной делегации России –спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, получившие увечья в ходе проведения СВО. В их числе и кавалер двух Орденов Мужества – Дмитрий Куликов. После ранения его стопа стала неподвижной, но это не помешало ему присоединиться к восхождению.
Всего на Эльбрус взойдут несколько десятков военных. Уже сегодня спортсмены поднимутся на высочайшую точку Европы. Они преодолеют сложный высокогорный маршрут протяженностью больше 12 км и финишируют на западной вершине горы.
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