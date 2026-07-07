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В Кабардино-Балкарии стартовал второй этап приема заявлений в первые классы

В Кабардино-Балкарии стартовал второй этап приема заявлений в первые классы

07.07.2026 | 10:00
Теперь подать документы можно в любую школу республики независимо от места прописки ребенка. Приемная кампания продлится до пятого сентября. Единственное условие для зачисления – наличие свободных мест. Информацию об их количестве школы обязаны были опубликовать на своих сайтах накануне. В минпросвещения республики напоминают: на втором этапе дата и время подачи заявления имеют решающее значение – свободные места распределяют строго по очередности поступления заявок. Льготы, которые действовали весной, сейчас уже не учитываются. Во время первого этапа, который проходил с апреля по июнь, родители будущих первоклассников подали почти восемь тысяч заявлений. Тогда документы принимали по территориальному принципу.   https://t.me/vestikbr
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