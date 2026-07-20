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В Кабардино‑Балкарии состоялся семинар в рамках подготовки к выборам в Госдуму

В Кабардино‑Балкарии состоялся семинар в рамках подготовки к выборам в Госдуму

20.07.2026 | 15:00
В рамках подготовки к выборам в Госдуму в Кабардино-Балкарии прошел обучающий семинар. Слушателями стали представители территориальных и участковых избирательных комиссий сразу трех районов республики. В актовом зале школы Прималкинского – председатели и секретари участковых избирательных комиссий городского округа Прохладный, Прохладненского и Майского районов. Ключевая тема встречи – реализация федерального проекта Центральной избирательной комиссии России «ИнформУИК». Его главная задача – адресное информирование избирателей. Приветственный адрес председателя Избиркома Кабардино-Балкарии Вячеслава Гешева зачитала секретарь Ксения Сундиева. Впереди у представителей Избиркома – поквартирный и подомовой обход жителей. Особое внимание – этике общения, подчеркнули на семинаре, – правилам фиксации обращений граждан и работе с цифровыми сервисами. Организаторы уточнили: на 1 августа намечен запуск групп поддержки в специализированных чатах. Членам комиссии предстоит внимательно изучить мобильное приложение. ЦИК России разработал и принял рекомендации по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. Эти рекомендации легли в основу работы всех избирательных комиссий страны, в том числе и в Кабардино-Балкарии. О приоритетных задачах рассказала консультант аппарат республиканского Избиркома Ляна Битокова. Участникам встречи также раздали практические инструкции. Все полученные знания члены участковых комиссий начнут применять в ближайшее время в ходе информационных обходов. Подготовка к предстоящим выбором в республике вступила в активную фазу.   https://t.me/vestikbr
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