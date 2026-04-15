Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино‑Балкарии реализуют программу обеспечения жильем детей‑сирот

В Кабардино‑Балкарии реализуют программу обеспечения жильем детей‑сирот

15.04.2026 | 12:50
В нынешнем году в Кабардино-Балкарии жильем обеспечат почти 180 детей-сирот. На эти цели направят более четырехсот миллионов рублей, рассказали в министерстве труда и соцзащиты. В республике действует система жилищных свидетельств, благодаря которой с января этого года собственное жилье смогли приобрести 46 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализуют программу за счет республиканского бюджета. Участники сами выбирают квартиру или дом в любом населенном пункте региона и получают на его покупку жилищное свидетельство. По инициативе Главы КБР документ теперь выдают и гражданам в возрасте от 18 лет, тогда как раньше им могли воспользоваться сироты от 23-х и старше. Эта мера господдержки позволяет молодым людям начинать самостоятельную жизнь раньше. Отмечу, что в последние годы в Кабардино-Балкарии планомерно увеличивают финансирование расходов на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026-м по поручению Главы КБР общий объем бюджетных ассигнований повысили с 200 до 442 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных