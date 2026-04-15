В Кабардино‑Балкарии реализуют программу обеспечения жильем детей‑сирот

В нынешнем году в Кабардино-Балкарии жильем обеспечат почти 180 детей-сирот. На эти цели направят более четырехсот миллионов рублей, рассказали в министерстве труда и соцзащиты.
В республике действует система жилищных свидетельств, благодаря которой с января этого года собственное жилье смогли приобрести 46 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализуют программу за счет республиканского бюджета. Участники сами выбирают квартиру или дом в любом населенном пункте региона и получают на его покупку жилищное свидетельство.
По инициативе Главы КБР документ теперь выдают и гражданам в возрасте от 18 лет, тогда как раньше им могли воспользоваться сироты от 23-х и старше. Эта мера господдержки позволяет молодым людям начинать самостоятельную жизнь раньше. Отмечу, что в последние годы в Кабардино-Балкарии планомерно увеличивают финансирование расходов на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026-м по поручению Главы КБР общий объем бюджетных ассигнований повысили с 200 до 442 миллионов рублей.
