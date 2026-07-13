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В Кабардино-Балкарии работает передвижная выставка зоосада из Омска

В Кабардино-Балкарии работает передвижная выставка зоосада из Омска

13.07.2026 | 21:55
Жителей Кабардино-Балкария приглашают в зоосад экзотических животных. Так называется передвижная выставка, которая приехала из Омска. Погладить обезьянку или взять на руки паука, сфотографироваться с питоном или покормить северо-американского ворона… На этой выставке можно практически все. Выставка собрала более 40 видов различных экзотических млекопитающих, членистоногих, земноводных и пресмыкающихся. У каждой особи свой вольер или террариум с обстановкой, максимально приближенной к естественной среде. Корм подбирают по тому же принципу: чтобы соблюсти витаминный баланс и животные чувствовали себя максимально комфортно. Зоосад разместили в ТЦ «Галерея». Жителей и гостей Нальчика ждут ежедневно с 11 дня до 8-ми вечера.   https://t.me/vestikbr
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