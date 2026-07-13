В Кабардино-Балкарии работает передвижная выставка зоосада из Омска

Жителей Кабардино-Балкария приглашают в зоосад экзотических животных. Так называется передвижная выставка, которая приехала из Омска. Погладить обезьянку или взять на руки паука, сфотографироваться с питоном или покормить северо-американского ворона… На этой выставке можно практически все.
Выставка собрала более 40 видов различных экзотических млекопитающих, членистоногих, земноводных и пресмыкающихся. У каждой особи свой вольер или террариум с обстановкой, максимально приближенной к естественной среде. Корм подбирают по тому же принципу: чтобы соблюсти витаминный баланс и животные чувствовали себя максимально комфортно. Зоосад разместили в ТЦ «Галерея». Жителей и гостей Нальчика ждут ежедневно с 11 дня до 8-ми вечера.
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