В Кабардино‑Балкарии проходит масштабная ярмарка трудоустройства

В эти минуты в Кабардино-Балкарии проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»… Ежегодно она объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей – от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.
В этом году она проходит на нескольких крупных площадках: в Государственном концертном зале, в КБГУ и в гуманитарно-техническом колледже. Более сотни работодателей предложат почти две тысячи вакансий. Карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут желающим трудоустроиться определить для себя наиболее перспективные отрасли.
Помимо презентации вакансий и возможностей центров занятости, пройдут мастер-классы и тренинги по темам, связанным с поиском работы и карьерным ростом. Отдельное внимание – профориентации: выпускникам, студентам и их родителям помогут определить перспективные направления, а тем, кто только выбирает будущую профессию, – узнать о самых востребованных.
