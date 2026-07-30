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В Кабардино‑Балкарии продолжают собирать ранние сорта яблок

В Кабардино‑Балкарии продолжают собирать ранние сорта яблок

30.07.2026 | 13:00
Сочные, ароматные, по-настоящему летние… В садах Кабардино-Балкарии продолжается сбор урожая яблок ранних сортов. За каждым спелым плодом – часы кропотливого труда и строгие технологические правила. Собирать яблоки начинают ранним утром – часов с пяти-шести, – пока солнце не поднялось слишком высоко. Аграрии отмечают: за ночь плоды охлаждаются. А если срывать их в жару, долго храниться не будут: быстро потеряют влагу и станут портиться. Технология строго регламентирована: сначала снимают фрукты с нижнего яруса дерева, и только после – с середины кроны и верхушки. Такой поэтапный подход позволяет свести к минимуму риск повреждения яблок и самих деревьев. Житель Аргудана Хажби Карданов садоводством занимается уже больше 30 лет, за это время освоил все нюансы выращивания и получения качественного урожая. Сразу с сада яблоки отправляют на сортировку. Распределяют их на три категории качества. Плоды первого и второго сорта отвечают высоким стандартам, поэтому их отправляют, в том числе за пределы республики. Продукцию третьего сорта – на переработку местным производителям. Из таких фруктов производят соки, пюре и даже чипсы… Урожай хранят в холодильных камерах, где поддерживают строго заданную температуру. Чтобы надолго сохранить вкус и товарный вид плодов. В Лескенском районе яблонями, которые приносят ранний урожай, занято больше 50 гектаров земель. В зависимости от сорта с одного гектара в среднем собирают до 20-30 тонн фруктов. Но главная работа впереди, говорят садоводы: в сентябре приступят к уборке зимних сортов яблок. Сегодня площади плодовых насаждений в республике составляют около 30 тысяч гектаров, из которых свыше 80% – интенсивного и суперинтенсивного типа. В 2025-м в регионе собрали свыше одного миллиона тонн плодов и ягод, основная часть из которых – яблоки. В этом году аграрии намерены превзойти эти показатели.   https://t.me/vestikbr
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