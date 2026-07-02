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В Кабардино‑Балкарии продолжается патриотическая акция о бойцах СВО

В Кабардино‑Балкарии продолжается патриотическая акция о бойцах СВО

02.07.2026 | 13:20
Продолжаем рассказывать о патриотической акции, инициированной командованием Южного военного округа. Три дня ребята из разных регионов республики знакомятся с героями СВО, проявившими себя при выполнении боевых миссий. Дождливое утро в Прохладном. В здание районной администрации энергичным шагом заходит Никита Макаров. Здесь его ждут глава муниципалитета, ветераны СВО и командование Южного военного округа. Повод торжественный – церемония награждения. Медаль Суворова вручают за личное мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях. В Прохладном Никиту Макарова знают многие. До службы в Вооруженных силах России он выступал в Государственном ансамбле терских казаков. Сегодня на передовой – сотни его земляков. На встрече говорили о том, как город поддерживает своих защитников. Эта встреча – еще и возможность для прямого диалога военнослужащих с командованием. Участники обсудили текущие вопросы и наметили пути решения возможных трудностей. Главная цель проекта «Герой с нашего двора» – рассказать о подвигах земляков подрастающему поколению. Поэтому встреча продолжилась в родной школе Никиты Макарова. Здесь гостей встречали караваем и песнями ансамбля терских казаков, в котором до СВО выступал сам боец. В спортивном зале пятой школы для ребят развернули выставку вооружения. На стендах – российское снаряжение и трофеи, включая вражеские беспилотники. Об основных целях патриотического проекта школьникам рассказал представитель командования Южного военного округа Дереник Темирханов. В актовом зале для школьников провели урок мужества. Военнослужащие ответили на вопросы ребят и поделились своим пониманием того, что значит быть настоящим патриотом. Те, кто знает Никиту Макарова с детства, уверены: к высокой награде его привели твердый характер и внутренний стержень. Такие встречи в родных стенах важны и для самого бойца. Они помогают ненадолго отвлечься от боевых задач и еще раз почувствовать тепло родного дома. Но не менее важна поддержка на передовой. Никита рассказывает: в окопах особенно ценны звонки от близких и искренние письма с рисунками от школьников. Тех самых ребят, для которых сегодня и провели этот урок мужества. С победой Никиту ждут дома родные и близкие. А пока – они просто радуются каждой минуте, проведенной вместе со своим героем.   https://t.me/vestikbr
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