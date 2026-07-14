В Кабардино-Балкарии пресечено должностное преступление

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность руководителя одного из медицинских учреждений республики. По имеющимся данным, указанным лицом принимались решения о нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов. Предварительный ущерб составил более 31 млн рублей.
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285.2 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 5 лет.
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