Доля сотрудников старше 50 лет на рынке труда достигла 30 %

Минтруд разработал рекомендации – как нанимать и развивать таких специалистов. Документ поддержали правительство, профсоюзы и объединения работодателей.
Чтобы защитить возрастных соискателей от дискриминации, компаниям советуют использовать «слепой» отбор резюме и обучать кадровые службы правильной работе с этой категорией. Самим опытным сотрудникам помогут осваивать цифровые навыки и развивать карьеру наставников. Документ готовили по поручению Президента России. Главная задача – помочь людям оставаться востребованными, а бизнесу – восполнять дефицит кадров.
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