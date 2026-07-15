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В Атажукино ярко отпраздновали День молодежи

В Атажукино ярко отпраздновали День молодежи

15.07.2026 | 15:00
В Атажукино масштабно отметили День молодежи. Праздник собрал сотни жителей, почетных гостей и представителей районной администрации. Среди приглашенных – руководство республики, участники специальной военной операции, общественные деятели и, конечно, виновники торжества – юные таланты, которые уже сегодня прославляют свой район в спорте, культуре и бизнесе. Гостей ждали торжественные награждения, зрелищные турниры, этнографическая зона и яркий концерт с участием популярных артистов. Подробнее смотрите в передаче Марины Елкановой «День молодежи в Баксанском районе». Программа выйдет в эфир сегодня на телеканале «Россия-1» в 17:00.   https://t.me/vestikbr
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