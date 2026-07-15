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Конференция «Профразвитие» откроет для жителей КБР пути развития карьеры в своем регионе

Конференция «Профразвитие» откроет для жителей КБР пути развития карьеры в своем регионе

15.07.2026 | 14:50
Выстроить карьеру в родном регионе... Такую возможность дает летняя конференция «Профразвитие» – студентов, выпускников и HR-специалистов из Кабардино-Балкарии приглашают в Мастерскую управления «Сенеж». Конференция пройдет в середине августа. Проект входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Участников ждут два трека. «Кадровый резерв» – для молодежи: карьерные стратегии, реальные кейсы и управленческие игры. «Отдел развития талантов» – для экспертов и HR-специалистов: лаборатории, мастерские и презентация исследования о факторах успешного старта. Участие в конференции бесплатное для всех. При этом молодежи организаторы полностью компенсируют проживание и питание – потратиться придется только на проезд. Представители компаний дорогу и жилье оплачивают сами. Чтобы пройти отбор, до 27 июля нужно отправить анкету и короткую видеовизитку. В ролике – рассказать об опыте, сильных сторонах и ответить на вопрос: почему важно строить карьеру в своем регионе.   https://t.me/vestikbr
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