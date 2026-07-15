В России меняется схема начисления пенсий и социальных пособий

Со следующего года плановые индексации выплат для миллионов граждан станут двухэтапными. Страховые пенсии увеличат первого февраля – сразу на уровень фактической инфляции. Второй этап намечен на первое апреля: выплаты скорректируют с учетом доходов Социального фонда. В этот же день единообразно поднимут и социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума. Работающих пенсионеров ждет беззаявительный перерасчет в августе – его традиционно ограничат тремя коэффициентами. Военные пенсионеры получат прибавку позже всех – в октябре.
Изменения затронут и материнский капитал, который тоже проиндексируют в феврале. Выплата на первого ребенка вырастет примерно до 770 тысяч рублей. При рождении второго доплатят еще около 250 тысяч. Если же семья ранее не получала сертификат, сумма превысит миллион рублей. Окончательные параметры всех начислений правительство закрепит в бюджете Соцфонда уже этой осенью.
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