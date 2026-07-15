Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В России меняется схема начисления пенсий и социальных пособий

В России меняется схема начисления пенсий и социальных пособий

15.07.2026 | 14:40
Со следующего года плановые индексации выплат для миллионов граждан станут двухэтапными. Страховые пенсии увеличат первого февраля – сразу на уровень фактической инфляции. Второй этап намечен на первое апреля: выплаты скорректируют с учетом доходов Социального фонда. В этот же день единообразно поднимут и социальные пенсии, ориентируясь на рост прожиточного минимума. Работающих пенсионеров ждет беззаявительный перерасчет в августе – его традиционно ограничат тремя коэффициентами. Военные пенсионеры получат прибавку позже всех – в октябре. Изменения затронут и материнский капитал, который тоже проиндексируют в феврале. Выплата на первого ребенка вырастет примерно до 770 тысяч рублей. При рождении второго доплатят еще около 250 тысяч. Если же семья ранее не получала сертификат, сумма превысит миллион рублей. Окончательные параметры всех начислений правительство закрепит в бюджете Соцфонда уже этой осенью.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных