В Кабардино-Балкарии пресечен межрегиональный канал распространения контрафактной алкогольной продукции

Сотрудники УФСБ РФ по КБР совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность двух жителей республики и жителя Краснодарского края, причастных к обороту контрафактной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 6,4 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 5 лет.
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