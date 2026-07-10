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Перинатальный центр КБР получил крупную партию медоборудования 

Перинатальный центр КБР получил крупную партию медоборудования 

10.07.2026 | 11:30
По федеральной программе «Материнство и детство» национального проекта «Семья» учреждение получило 71 единицу оборудования. В центр доставили мониторы контроля состояния матери и плода, аппараты искусственной вентиляции легких, наркозную технику и ультразвуковые диагностические комплексы. Также среди полученного - передвижная цифровая рентгеновская система. С ее помощью делать снимки можно на месте, не перемещая пациентов по корпусам. Новое оборудование позволяет непрерывно следить за жизненно важными показателями женщин и детей, безопасно проводить анестезию, реанимационные мероприятия и делать точную УЗИ-диагностику во время беременности и родов.   https://t.me/vestikbr  
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