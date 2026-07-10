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В Нальчике стартовал форум для молодежных аграрных инициатив

В Нальчике стартовал форум для молодежных аграрных инициатив

10.07.2026 | 12:05
Сегодня Нальчик стал точкой притяжения для аграрной молодёжи. Стартовал форум, который призван перевернуть представление о возможностях личного подсобного хозяйства. Эксперты утверждают: успешный бизнес можно построить даже на десяти сотках. Участников проекта ждёт насыщенная программа: обучение основам предпринимательства, помощь в разработке бизнес-модели, а также знакомство с интенсивными технологиями производства. Отдельное внимание обещают уделить консультациям по участию в грантовых конкурсах и получению мер государственной поддержки. Организаторы подчёркивают: главная задача — показать, что несколько соток земли могут стать стартовой площадкой для серьёзного агробизнеса. Подробный материал уже в следующем нашем выпуске.   https://t.me/vestikbr
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