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Банк России выпустил обновленную 100‑рублевую купюру

Банк России выпустил обновленную 100‑рублевую купюру

10.07.2026 | 11:50
Банк России 10 июля вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу. Как сообщили в ЦБ, защитный комплекс и оформление лицевой стороны соответствуют банкноте образца 2022 года. Новая купюра выполнена в оливково-оранжевой цветовой гамме. На лицевой стороне размещен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, герб России и QR-код, ведущий на страницу Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На оборотной стороне изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату. Также нанесены стилизованная карта Центрального федерального округа и надпись «2026», указывающая год выпуска банкноты. Обновленная сторублевая банкнота поступает в обращение с 10 июля. https://t.me/vestikbr
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