В Кабардино-Балкарии построят модульные отели

На полях XXV Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. Стороны обсудили дальнейшие планы развития туристической отрасли Кабардино-Балкарской Республики. На фоне продолжающегося роста туристического потока актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере. Решением Правительства России Кабардино-Балкарской Республике, в том числе на эти цели, выделено более 250 миллионов рублей. «С начала года нас уже посетили около 300 тысяч человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Наш регион участвует в большинстве программ развития внутреннего туризма. Одной из важных задач здесь является создание сети модульных отелей, которую планируем реализовать совместно с Ростуризмом», — рассказал Глава республики Кабардино-Балкария Казбек Коков в своем телеграм-канале по итогам деловой встречи. Были затронуты и вопросы обеспечения безопасности отдыхающих на курорте. Так, с 1 июля вступает в силу закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. «Данный закон в полной мере будет реализован и на курортах Кабардино-Балкарии», — подчеркнул Глава республики.