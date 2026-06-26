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Альпинистка из КБР Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Альпинистка из КБР Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса

26.06.2026 | 15:20
Самая молодая женщина, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли… Альпинистку из Кабардино-Балкарии Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Первой из покоренных спортсменкой вершин стал Эльбрус. Уроженка Кабардино-Балкарии Алина Пекова альпинизмом начала заниматься в 2017 году. Первой из покоренных спортсменкой вершин стал Эльбрус. А свой путь к высотам мирового уровня она начала в апреле 23‑го: тогда альпинистка впервые взошла на восьмитысячник АннапурнУ. За последующие полтора года Алина покорила 14 легендарных вершин: Эверест, Лхоцзе, Макалу, Нанга‑Парбат, Броуд‑Пик и другие горы. Завершающей в списке восьмитысячников стала вершина Шишабангма в самом центре Гималаев. На высоту больше 8 тысяч метров над уровнем моря Алина Пекова взошла в составе международной группы альпинистов из разных стран в 24-ом году. Во всем мире это смогли сделать только 39 мужчин и три женщины. И хотя в горах ничего не бывает гарантировано - ни погода, ни маршрут, ни даже сам шанс на попытку, все обстоятельства для альпинистки сложились наилучшим образом. Теперь Алину Пекову официально включили в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.   https://t.me/vestikbr
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