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Минпросвещения вводит единый образовательный стандарт

Минпросвещения вводит единый образовательный стандарт

26.06.2026 | 14:40
Пособия приведут к общему стандарту… Минпросвещения подготовит единые учебники по всем школьным предметам. До конца года в России утвердят новые книги по русскому языку, литературе, физике, химии и биологии для старшеклассников, а также по предмету «Труд» для средней школы. К созданию материалов по математическим и естественно-научным дисциплинам активно подключилась Российская академия наук. Это часть правительственного плана по развитию технического образования. В минпросвещения отметили, что работа идет по графику. Сейчас специалисты полностью завершили подготовку школьного курса по обществознанию. Напомню, ранее в учебные заведения уже поступили единые издания по истории.   https://t.me/vestikbr
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