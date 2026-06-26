Минпросвещения вводит единый образовательный стандарт

Пособия приведут к общему стандарту… Минпросвещения подготовит единые учебники по всем школьным предметам.
До конца года в России утвердят новые книги по русскому языку, литературе, физике, химии и биологии для старшеклассников, а также по предмету «Труд» для средней школы. К созданию материалов по математическим и естественно-научным дисциплинам активно подключилась Российская академия наук.
Это часть правительственного плана по развитию технического образования. В минпросвещения отметили, что работа идет по графику. Сейчас специалисты полностью завершили подготовку школьного курса по обществознанию. Напомню, ранее в учебные заведения уже поступили единые издания по истории.
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