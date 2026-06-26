В Госдуме рассказали о новом механизме назначения пенсий

Подавать заявления на выплаты больше не придется. В Госдуме объяснили, как изменят порядок назначения пенсий.
С первого января следующего года страховую пенсию по старости в России начнут оформлять автоматически – без заявлений и визитов в Социальный фонд. Решение ведомство примет самостоятельно за месяц до наступления пенсионного возраста, основываясь на данных единой цифровой базы. О результате уведомят в течение трех дней. Новый порядок затронет как обычные выплаты, так и досрочные – например, для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.
Условия получения выплат не изменятся: это минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Автоматический режим не коснется лишь тех, кто работал за границей, – им иностранный стаж придется подтверждать вручную. Если же данных для беззаявительного оформления не хватит, человека также предупредят за месяц.
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