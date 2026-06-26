Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Госдуме рассказали о новом механизме назначения пенсий

В Госдуме рассказали о новом механизме назначения пенсий

26.06.2026 | 15:00
Подавать заявления на выплаты больше не придется. В Госдуме объяснили, как изменят порядок назначения пенсий. С первого января следующего года страховую пенсию по старости в России начнут оформлять автоматически – без заявлений и визитов в Социальный фонд. Решение ведомство примет самостоятельно за месяц до наступления пенсионного возраста, основываясь на данных единой цифровой базы. О результате уведомят в течение трех дней. Новый порядок затронет как обычные выплаты, так и досрочные – например, для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Условия получения выплат не изменятся: это минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Автоматический режим не коснется лишь тех, кто работал за границей, – им иностранный стаж придется подтверждать вручную. Если же данных для беззаявительного оформления не хватит, человека также предупредят за месяц.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных