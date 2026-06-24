В Кабардино‑Балкарии объявили результаты ЕГЭ по обществознанию и физике

Обществознание – один из самых популярных предметов среди выпускников. В этом году его сдавали почти две с половиной тысячи человек. Высший балл получила ученица Нальчикской школы №30. Физику, необходимую для технических и инженерных специальностей, выбрали более 700 школьников. Максимальные баллы по этому предмету набрали трое: воспитанник «Солнечного города», ученица лицея №2 столицы республики и выпускник Нарткалинского лицея №1.
Всего в республике 18 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Лидером по числу высших результатов стала литература – семь человек. Пять максимальных оценок по русскому языку, три – по физике, две – по химии, и по одной – по истории и обществознанию.
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