В Кабардино-Балкарии обеззаражено почти 55 тысяч тонн зерна

Почти 55 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки обеззаразили в Кабардино-Балкарии с начала этого года. Такие данные на сегодня приводят специалисты республиканского филиала Центра оценки качества зерна.
Обработку провели не только в КБР, но и в соседних регионах – Чеченской Республике и Северной Осетии-Алании. Обеззараживание уничтожает вредителей, предотвращает порчу зерна и сохраняет качество продукции. Ведут такой контроль специалисты ведомства в плановом режиме на протяжении всего сельскохозяйственного сезона.
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