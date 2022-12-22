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В Кабардино-Балкарии направят 645 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий

В Кабардино-Балкарии направят 645 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий

22.12.2022 | 10:48
В новом году Минсельхоз России профинансирует в Кабардино-Балкарии шесть проектов комплексного развития сельских территорий, информирует аграрное ведомство региона. В Псыхурее капитально отремонтируют детский сад и реконструируют водопровод на двух улицах. Помимо этого, собираются построить Дом культуры. В Алтуде предусмотрели капремонт культурно-досугового центра и водопроводных сетей на трех улицах. В Шалушке в течение двух лет создадут сразу два поля – универсальное спортивное и футбольное. Также, благодаря господдержке, в Аушигере появятся новые ДК и водовод. Проекты комплексного развития реализуют и в Эльбрусском районе: капитально отремонтируют ДК в Тырныаузе, проведут реконструкцию системы водоснабжения в Тегенекли. В селе Эльбрус возведут спорткомплекс и так же – Дом культуры. На реализацию всех планов за два года направят 645 миллионов рублей. Больше 90 процентов – это деньги из федерального бюджета.   https://t.me/vestikbr
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