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В Кабардино-Балкарии на развитие здравоохранения выделят 900 млн рублей

В Кабардино-Балкарии на развитие здравоохранения выделят 900 млн рублей

24.06.2026 | 22:00
Около 900 миллионов рублей направят власти Кабардино-Балкарии на обновление медицинских учреждений в этом году. Средства выделят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас в регионе одновременно строят шесть объектов здравоохранения и еще столько же капитально ремонтируют. В этом году после капитального ремонта в Нарткале уже открыли детскую поликлинику. Современное здание рассчитано на 150 посещений в день, в нем работают кабинеты педиатров и узких специалистов. А в амбулатории Верхнего Куркужина полностью обновили фасад, кровлю, и инженерные сети. На очереди – новые амбулатории в Сармаково и Черной Речке. В Чегеме возводят детскую поликлинику на 300 посещений, а в Заюково реконструируют районную поликлинику и строят дополнительный корпус. В Баксане возводят хирургический корпус центральной районной больницы. Капитальный ремонт также идет в амбулатории Баксаненка, детских поликлиниках Прохладного и Баксана, взрослой поликлинике Майского, хирургическом корпусе Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале и здании центральной районной больницы Терека.   https://t.me/vestikbr
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