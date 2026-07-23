В Кабардино-Балкарии готовится экспедиция «Подводные вершины Кавказа»

Уже в августе на высокогорном озере Сылтранкель в Кабардино-Балкарской Республике состоится экспедиция «Подводные вершины Кавказа», организованная краснодарской краевой экологической общественной организацией «Центр подводных исследований "Другое измерение"».
На протяжении девяти лет команда проводит высокогорные подводные экспедиции на Кавказе, занимаясь исследованием высокогорных озер, выполнением научных задач и реализацией проектов в интересах государственных и коммерческих организаций.
За годы работы участниками экспедиций были установлены российские и мировые рекорды по высокогорному дайвингу, а результаты исследований получили широкое освещение в федеральных и региональных средствах массовой информации.
Экспедиция «Подводные вершины Кавказа» пройдет в статусе официальной научной экспедиции под эгидой Русского географического общества и Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук. В ходе работы специалисты проведут комплекс научных исследований, выполнят испытания подводного оборудования российского производителя АО «ПТС» в условиях высокогорья, а также совершат серию погружений с целью установления новых российских и мировых рекордов.
Организаторами экспедиции являются многократные рекордсмены России и мира по высокогорному дайвингу, инструкторы Национальной дайв-лиги, амбассадоры крупнейшей в России и Восточной Европе выставки Moscow Dive Show Юрий Кашин и Константин Изотов. Продолжительность проекта составит от пяти до семи дней.
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