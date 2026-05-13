В июне некоторые категории граждан получат прибавку к социальным выплатам. Это россияне, которым в мае исполнилось 80, те, кто уволился с работы или получил первую группу инвалидности, а также пенсионеры, у которых появились иждивенцы. Тем, кто в мае отметил 80-летний юбилей или людям, которые оформят первую группу инвалидности, фиксированную выплату в структуре страховой пенсии увеличат до 19 169 рублей. Мера господдержки рассчитана только на один раз. Если гражданин уже получает пенсию по инвалидности I группы, то по достижении 80-ти лет дополнительного повышения для него не будет. Инвалидам первой группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1414 рублей. Также увеличатся пенсии тех, кто уволился в мае. Повышенную выплату с учетом всех индексаций можно ждать в начале месяца, следующего за увольнением. Еще одна категория – пенсионеры, у которых появились иждивенцы: к примеру, дети до 18 лет. Причем выплату могут получать оба родителя-пенсионера, даже если работают.