Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Исламее продолжают капитально ремонтировать первую сельскую школу

В Исламее продолжают капитально ремонтировать первую сельскую школу

13.05.2026 | 13:48
В Исламее продолжают капитально ремонтировать первую школу. Работы ведут в рамках государственной программы «Развитие образования».  Образовательное учреждение построили в 1958 году. Масштабное обновление здесь проводят впервые за почти 70 лет существования образовательного учреждения. В трехэтажном здании площадью около четырех тысяч квадратных метров уже завершают демонтажные работы. Сейчас специалисты удаляют старое покрытие со стен и пола.  Работы в сельской школе ведут благодаря государственной программе развития образования. Проект включает в себя полную замену систем жизнеобеспечения, а также установку оборудования для обеспечения пожарной безопасности. Чтобы учебное заведение отвечало всем современным стандартам. Первая школа Исламея – самое крупное образовательное учреждение в селе. Знания здесь получают почти семь сотен человек. На время ремонта учащихся перевели в отдельное крыло здания с изолированным входом. Пока ребятам приходится заниматься в две смены.  Завершить работы планируют этой осенью. Всего в нынешнем году в Баксанском районе отремонтируют семь образовательных учреждений, в том числе детский сад в Жанхотеко, по две школы в Атажукино и Заюково, а также первую школу в Баксаненке.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных