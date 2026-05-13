В Исламее продолжают капитально ремонтировать первую сельскую школу

В Исламее продолжают капитально ремонтировать первую школу. Работы ведут в рамках государственной программы «Развитие образования». Образовательное учреждение построили в 1958 году. Масштабное обновление здесь проводят впервые за почти 70 лет существования образовательного учреждения. В трехэтажном здании площадью около четырех тысяч квадратных метров уже завершают демонтажные работы. Сейчас специалисты удаляют старое покрытие со стен и пола. Работы в сельской школе ведут благодаря государственной программе развития образования. Проект включает в себя полную замену систем жизнеобеспечения, а также установку оборудования для обеспечения пожарной безопасности. Чтобы учебное заведение отвечало всем современным стандартам. Первая школа Исламея – самое крупное образовательное учреждение в селе. Знания здесь получают почти семь сотен человек. На время ремонта учащихся перевели в отдельное крыло здания с изолированным входом. Пока ребятам приходится заниматься в две смены. Завершить работы планируют этой осенью. Всего в нынешнем году в Баксанском районе отремонтируют семь образовательных учреждений, в том числе детский сад в Жанхотеко, по две школы в Атажукино и Заюково, а также первую школу в Баксаненке.