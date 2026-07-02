В Хатуее реконструируют центральную парковую зону

В селе Хатуей реконструируют центральную парковую зону по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство охватит всю центральную часть населенного пункта.
На территории парка уже уложили асфальт, обустроили пешеходные дорожки и смонтировали уличное освещение. В ближайшее время здесь установят скамейки и проведут озеленение. В планах – расширить зону отдыха до улицы Нотова.
Особый акцент в проекте – на сохранении исторической памяти. В обновленном сквере установят информационные щиты с генеалогическими древами – по одному на каждый род, проживающий в селе. Такая инициатива поможет подрастающему поколению лучше узнать свои корни.
Историко-просветительский блок дополнят баннеры с портретами и биографиями выдающихся земляков. Все работы в Хатуее ведут комплексно. Сдать обновленное общественное пространство и полностью завершить капитальный ремонт местной школы планируют к первому сентября.
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