Доступ к культуре станет шире… В Госдуме рассматривают законопроект о налоговом вычете для пополнения «Пушкинской карты». В частности, предлагают установить новый вид налоговой льготы, которая будет распространяться на граждан, давших согласие на перечисление сумм налога в рамках этого вычета на увеличение выплат по «Пушкинской карте». По замыслу авторов, предоставлять такую возможность станут с расходов на приобретение билетов в театры, музеи и на выставки. Средства в целевом порядке зачислятся на «Пушкинскую карту» – либо самого налогоплательщика, либо его несовершеннолетних детей. Максимальная сумма вычета – 4 680 рублей. Это деньги, которые государство вернет с покупки билетов на сумму в 36 тысяч в год. Такая норма, считают эксперты, поможет расширить возможности семей в сфере культурного досуга.