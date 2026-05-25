В Госдуме рассматривают законопроект о налоговом вычете для пополнения «Пушкинской карты»

25.05.2026 | 20:03
Доступ к культуре станет шире… В Госдуме рассматривают законопроект о налоговом вычете для пополнения «Пушкинской карты». В частности, предлагают установить новый вид налоговой льготы, которая будет распространяться на граждан, давших согласие на перечисление сумм налога в рамках этого вычета на увеличение выплат по «Пушкинской карте». По замыслу авторов, предоставлять такую возможность станут с расходов на приобретение билетов в театры, музеи и на выставки.  Средства в целевом порядке зачислятся на «Пушкинскую карту» – либо самого налогоплательщика, либо его несовершеннолетних детей. Максимальная сумма вычета – 4 680 рублей. Это деньги, которые государство вернет с покупки билетов на сумму в 36 тысяч в год.  Такая норма, считают эксперты, поможет расширить возможности семей в сфере культурного досуга.
