Сегодня в России отмечают День филолога

25.05.2026 | 20:04
25 мая в России отмечают День филолога - профессиональный праздник лингвистов, литературоведов, преподавателей, переводчиков, библиотекарей и всех, кто ценит родной язык и литературу.  Учителем русского языка и литературы Амина Канукоева трудится 8 лет. О выборе гуманитарной специальности задумывалась еще в школе. Однако в профессию пришла по стечению обстоятельств: сначала в старших классах участвовала лидерской конференции, а в выпускном – стала призером олимпиады по литературе. Благодаря этому девушку зачислили на филологический факультет университета без экзаменов. Говорит: о решении судьбы ни разу не пожалела.  День филолога традиционно отмечается 25 мая. Дату учредили в конце 80-х прошлого века по инициативе преподавателей и студентов МГУ. В Кабардино-Балкарском госуниверситете филология – это не одна кафедра, а целый спектр направлений, объединяющих русский, кабардино-черкесский и карачаево-балкарский языки. Доцент кафедры русского языка и общего языкознания Надежда Чайка убеждена: без глубокого знания литературы настоящего специалиста не воспитать.   Доцент кафедры кабардино-черкесского языка и литературы КБГУ Альбек Абазов уже четверть века занимается вопросами изучения кабардино-черкесского языка и литературы истории народов Северного Кавказа. Для него филология – это универсальный ключ, без которого невозможно двигаться вперед ни в одной области знаний.  Мусса Кетенчиев заведует кафедрой карачаево-балкарской филологии КБГУ. В университете трудится более 35 лет. Говорит, в последние годы замечает у студентов растущий интерес к этимологии и поиску корней языка.  Молодые исследователи на филологию как науку смотрят сквозь призму современных технологий. В программу включают анализ текстов, созданных, в том числе искусственным интеллектом. Но и педагогов вузов, и учителей школ, по сути, объединяет одно – любовь к слову.
