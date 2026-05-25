Продолжается голосование за благоустройство территорий в КБР

25.05.2026 | 20:06
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» в стране продолжается шестое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Участвовать может любой житель страны, в том числе Кабардино-Балкарии. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и отобрать наиболее значимые общественные пространства. Напомню, в республике на право быть отремонтированными в первоочередном порядке претендуют 25 территорий. В Нальчике, Майском и Прохладном – по три объекта. В Баксане, Баксаненке, Залукокоаже, Кашхатау, Нарткале, Тереке, Тырныаузе и Чегеме – по два.  Голосование стартовало в середине апреля и продлится до 12 июня. В этом году россияне могут не только выбрать территории для благоустройства, но и повлиять на дизайн-проекты уже отобранных пространств.
