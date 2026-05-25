Государство сохранит пособия семьям, чьи доходы до 10% превышают прожиточный минимум

Социальная поддержка семей с детьми… Государство сохранит пособия, тем категориям, чьи доходы до 10% превышают прожиточный минимум. Соответствующий закон начал действовать с 22 мая этого года. Действие правового документа распространяется на всех, кто получает социальную выплату с начала года. Обращаться никуда не нужно. Субсидию пересчитают в беззаявительном порядке. Дополнительную помощь в стране благодаря новому закону получат свыше 230 тысяч детей. Выплата составит 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка и будет назначаться на 12 месяцев.