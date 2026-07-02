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В «Гедуко» с 6 июля стартует праздник воздушных шаров для всей семьи
В «Гедуко» с 6 июля стартует праздник воздушных шаров для всей семьи
02.07.2026
|
12:00
На старт, внимание, взлетаем! С 6 по 8 июля в комплексе «Гедуко» пройдет одно из самых долгожданных событий этого лета - семейный фестиваль воздушных шаров «НЕБО 5642»
https://t.me/vestikbr