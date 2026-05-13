В этом году в КБР капитально отремонтируют 163 МКД

13.05.2026 | 13:53
В этом году в Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют 163 многоквартирных дома. Об этом рассказали в профильном министерстве.    В рамках масштабной программы обновления жилищного фонда республики в зданиях заменят лифтовое оборудование, восстановят крыши, обновят фасады и модернизируют инженерные сети. Часть работ уже начали и осуществляют в плановом порядке и с опережением графика.  Такой результат стал возможен благодаря своевременному проведению конкурсных процедур – это позволило ускорить старт и сократить сроки проведения ремонта. Добавлю, что по данным регионального оператора, в Кабардино-Балкарии отмечается высокий уровень платежной дисциплины населения. По итогам апреля 2026 года собираемость взносов на капитальный ремонт достигла 104%.
