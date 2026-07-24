Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Эльбрусском районе ведут мониторинг ледника после разрушительного селя

В Эльбрусском районе ведут мониторинг ледника после разрушительного селя

24.07.2026 | 14:15
Прошлогодний сель в Эльбрусском районе надолго запомнился жителям Тырныауза. Тогда грязевой поток перекрыл дороги, повредил инфраструктуру и заставил весь район работать в режиме ЧС. Сегодня специалисты следят за состоянием ледника. Ответ ищут сообща: сотрудники МЧС, администрации района, ученые… Они обследуют бассейн Герхожан-Суу, анализируют, как изменилось русло после прошлогодней стихии и какие процессы сейчас происходят в горах. Отмечают: вероятность повторения схода грязевых масс полностью исключить нельзя. Самый опасный период для образования селевых масс – июль и август. Поэтому за Герхожан-Суу ведут постоянное наблюдение. В верховьях реки круглосуточно дежурят представители администрации Эльбрусского района и спасатели. Добраться до поста наблюдения после прошлогодней стихии специалистам было непросто. Самая опасная зона находится выше по течению – в районе ледника. Именно там сейчас работают специалисты: наблюдают за состоянием реки, склонов… Специалисты рассказывают, от возможного эпицентра стихии до города грязевой поток может дойти примерно за полчаса – поэтому так важно постоянное дежурство и своевременное предупреждение. Точно спрогнозировать вероятность возникновения селя довольно сложно, подчеркивают эксперты: на него могут повлиять сильные ливни, резкое потепление и другие природные факторы. В случае ЧС первым сигнал получит Единая диспетчерская служба района. Оттуда информацию передадут всем ответственным службам. Дежурство специалистов в зоне наблюдения продлится до 15 сентября. Один из главных этапов – расчистку защитного сооружения – еще продолжают. Сегодня администрация Тырныауза постоянно информирует население: людям напоминают, как действовать при угрозе схода грязевого потока. Полностью защитить город от стихии, подчеркивают специалисты, можно только с помощью комплекса противоселевых сооружений. Уже разработан проект расширения и углубления лотка – ключевого элемента системы, который должен повысить пропускную способность и снизить риски для жителей.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных