В Эльбрусском районе ведут мониторинг ледника после разрушительного селя

Прошлогодний сель в Эльбрусском районе надолго запомнился жителям Тырныауза. Тогда грязевой поток перекрыл дороги, повредил инфраструктуру и заставил весь район работать в режиме ЧС. Сегодня специалисты следят за состоянием ледника.
Ответ ищут сообща: сотрудники МЧС, администрации района, ученые… Они обследуют бассейн Герхожан-Суу, анализируют, как изменилось русло после прошлогодней стихии и какие процессы сейчас происходят в горах. Отмечают: вероятность повторения схода грязевых масс полностью исключить нельзя.
Самый опасный период для образования селевых масс – июль и август. Поэтому за Герхожан-Суу ведут постоянное наблюдение. В верховьях реки круглосуточно дежурят представители администрации Эльбрусского района и спасатели. Добраться до поста наблюдения после прошлогодней стихии специалистам было непросто.
Самая опасная зона находится выше по течению – в районе ледника. Именно там сейчас работают специалисты: наблюдают за состоянием реки, склонов… Специалисты рассказывают, от возможного эпицентра стихии до города грязевой поток может дойти примерно за полчаса – поэтому так важно постоянное дежурство и своевременное предупреждение.
Точно спрогнозировать вероятность возникновения селя довольно сложно, подчеркивают эксперты: на него могут повлиять сильные ливни, резкое потепление и другие природные факторы. В случае ЧС первым сигнал получит Единая диспетчерская служба района. Оттуда информацию передадут всем ответственным службам. Дежурство специалистов в зоне наблюдения продлится до 15 сентября. Один из главных этапов – расчистку защитного сооружения – еще продолжают.
Сегодня администрация Тырныауза постоянно информирует население: людям напоминают, как действовать при угрозе схода грязевого потока. Полностью защитить город от стихии, подчеркивают специалисты, можно только с помощью комплекса противоселевых сооружений. Уже разработан проект расширения и углубления лотка – ключевого элемента системы, который должен повысить пропускную способность и снизить риски для жителей.
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