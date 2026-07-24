Фольклорист и прозаик Адам Гутов отмечает 82‑летие

Фольклорист, критик и прозаик… Сегодня свой 82-й день рождения отмечает человек, без которого невозможно представить кабардинскую литературу и науку. Член союза писателей России – Адам Гутов.
Это рабочий кабинет Адама Гутова в Институте гуманитарных исследований. Здесь он работает уже много лет. За эти годы прошел путь от лаборанта до заведующего сектором адыгского фольклора. Рассказывает, любовь к культуре своего народа возникла еще в детстве.
Адам Гутов родился в Аушигере. Когда пришло время определяться с профессией, выбрал КБГУ. После была аспирантура Института мировой литературы имени Горького в Москве. Сегодня Адам Гутов – доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарии, входит в Союз писателей России.
За десятилетия научной и преподавательской деятельности Гутов воспитал не одно поколение исследователей. Его бывшие студенты давно уже сами кандидаты и доктора наук, возглавляют кафедры и научные отделы. Но все по-прежнему называют себя учениками Адама Гутова. Среди них и научный сотрудник сектора кабардино-черкесской литературы Института гуманитарных исследований Алена Бетуганова.
Адам Гутов и сегодня активно публикуется в литературных журналах. Сейчас доктор филологических наук вместе с командой трудится над изданием многотомного антологического свода адыгского фольклора. Литературовед выпустил около полутора десятков книг. Множество работ выполнены в соавторстве.
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